Guerra Ucraina-Russia, "Zelensky vuole negoziare con Putin"

UCRAINA - Ucraina-Russia, “noi vogliamo fermare la guerra e quindi siamo disposti per i negoziati pacifici. Il presidente dell’Ucraina è disposto a negoziare pacificamente con Putin. E non teme di affrontare qualsiasi punto dell’agenda. Ovviamente in maniera decisa e senza alcun ultimatum". Lo comunica Andrii Sybiga, vice del capo dell’ufficio del presidente Zelensky.



Oggi in un messaggio video Volodymyr Zelensky si è nuovamente ai leader occidentali. ''E' una vostra responsabilità umanitaria proteggerci, proteggere la popolazione e siete in grado di farlo'' ha detto il presidente ucraino. ''Se non ci date abbastanza aerei in modo da poterci proteggere, c'è una sola conclusione: volete che ci uccidano lentamente. Da oggi in poi è anche una responsabilità dei leader occidentali e del mondo intero'', ha aggiunto.



I razzi russi hanno distrutto completamente l'aeroporto della regione di Vinnytsia, ha fatto sapere Zelensky, spiegando che i russi hanno lanciato otto missili contro l'aeroporto. I russi stanno continuando a colpire infrastrutture civili e per questo serve imporre una no-fly zone, ha aggiunto il presidente ucraino. Vinnytsia è una città situata nell'Ucraina centro-occidentale e si trova a sud-ovest di Kiev. Il presidente ucraino ha poi affermato che l'Ucraina è in possesso di documenti, sottratti a militari russi catturati, che provano che "stanno pianificando il bombardamento di Odessa".



E rivolgendosi ai cittadini della Russia, passando dall'ucraino al russo nel suo discorso, ha chiesto di protestare contro la guerra: "Per voi non è solo lotta per la pace, ma lotta per il vostro Paese". "Se rimanete in silenzio ora, solo la vostra povertà parlerà per voi più tardi e solo la repressione risponderà", ha aggiunto il presidente ucraino affermando che per i russi ora la scelta è tra "la vita e la schiavitù".



Siamo "una superpotenza dello spirito", aveva detto precedentemente Zelensky in un messaggio alla popolazione ucraina, lodando le molte forme di resistenza che la gente ha scelto per opporsi all'invasione russa. L'Ucraina, ha sottolineato, ha reagito al "massimo delle sue possibilità", con i soldati che combattono ma anche con le persone comuni che difendono città, gli ospedali. Il presidente ucraino, riferisce il Guardian, ha incoraggiato i residenti delle aree occupate a protestare, se possibile.