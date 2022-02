Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: "Sì a negoziati con Mosca"

UCRAINA - Si terranno domani mattina i colloqui tra le delegazioni russa e ucraina sul confine della Bielorussia. Lo ha annunciato il vice ministro dell'Interno di Kiev, Evgeny Yenin. La decisione di Kiev di inviare una delegazione nel Paese è arrivata dopo la telefonata tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko: "Abbiamo convenuto - ha spiegato Zelensky - che la delegazione ucraina si sarebbe incontrata con la delegazione russa senza precondizioni al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat. Alexander Lukashenko si è assunto la responsabilità di garantire che tutti gli aerei, elicotteri e missili di stanza sul territorio bielorusso rimangano a terra durante il viaggio, i colloqui e il ritorno della delegazione ucraina".



Da parte sua il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha sottolineato che "non c'è niente di male nel parlare e se il risultato è la pace sarà la benvenuta. Ma non ci arrenderemo, non capitoleremo, non cederemo neanche un centimetro del nostro territorio. Non è questo l'obiettivo della nostra lotta". "Kiev - ha spiegato - ascolterà ciò che la Russia ha da dire e discuterà del ritiro dei soldati russi dall'Ucraina per porre fine all'occupazione". "Dopo diverse battute d'arresto subite dall'esercito russo, hanno annunciato di essere pronti a discutere senza precondizioni. Questa è una vittoria per l'Ucraina", ha aggiunto nel corso di un punto stampa. "Il blitz russo - ha detto ancora - è fallito, non hanno raggiunto alcun importante obiettivo strategico. Stiamo sanguinando, ma stiamo infliggendo perdite disastrose ai russi".