Guerra Ucraina-Russia, Samsung toglie la 'Z' dai suoi modelli

MONDO - Ucraina-Russia, la guerra ha portato molti giganti della tecnologia a prendere provvedimenti. Uno di questi è Samsung che, a quanto riportano alcuni media internazionali tra cui il sito di News18.com, ha fatto un nuovo passo e sembra aver eliminato la 'Z' dai nomi dei suoi modelli pieghevoli in alcune parti d'Europa. 'Samsung Galaxy Z Fold 3' e 'Galaxy Z Flip 3' ora vengono semplicemente chiamati Samsung Galaxy Fold 3 e Samsung Galaxy Flip 3 in regioni come Lituania, Lettonia ed Estonia.

Stando a quanto riferito da News18, un rapporto di SamMobile sottolinea che il sito web Samsung in Ucraina mostra ancora i pieghevoli Samsung con il marchio 'Z', ma sembra che ciò sia dovuto al fatto che il sito web ucraino non è stato ancora aggiornato. Non c'è una dichiarazione ufficiale da parte di Samsung in merito, ma il cambiamento sembra essere intenzionale in quanto non solo i riferimenti testuali, ma anche le risorse grafiche di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono state aggiornate per eliminare la 'Z' dal nome.

Questo, secondo il rapporto, sarebbe dovuto al conflitto in corso fra Russia e Ucraina. La lettera 'Z' è stata avvistata su veicoli militari russi durante l'attività militare in corso in Ucraina, e molti media riferiscono che l'agenzia di stampa statale russa RT sta vendendo abbigliamento con il simbolo 'Z' a sostegno dell'invasione. I tre paesi in cui Samsung ha eliminato la 'Z' dai suoi nomi pieghevoli, Lituania, Lettonia ed Estonia, condividono i confini con la Russia.