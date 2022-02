Guerra Ucraina-Russia, l'annuncio di Elon Musk: "Ecco super internet per Kiev"

MONDO - Elon Musk in campo accanto all'Ucraina, in guerra contro la Russia dopo l'invasione ordinata da Mosca. Il magnate mette a disposizione di Kiev il suo 'super internet' rispondendo all'appello del vice primo Mykhailo Fedorov.

"Elon Musk, mentre cerchi di colonizzare Marte, la Russia cerca di occupare l'Ucraina! Mentre i tuoi razzi rientrano con successo dallo spazio, i razzi russi attaccano la popolazione civile ucraina! Ti chiediamo di mettere a disposizione dell'Ucraina le stazioni Starlink e di arrivare ai russi sani di mente affinché prendano posizione", l'appello di Fedorov, nato dopo i crescenti problemi di comunicazione via internet registrati nel Paese dopo l'invasione russa.

Musk non ha ignorato la richiesta e ha risposto: "Il servizio Starlink è ora attivo in Ucraina. Altri terminal sono in arrivo". Starlink gestisce una costellazione di oltre 2.000 satelliti che garantisconol'accesso a Internet a livello globale indipendentemente dalle connessioni terrestri. Proprio nei giorni scorsi Starlink ha lanciato altri 50 satelliti e altri sono in via di dispiegamento. Cosa significa concretamente l'intervento di Musk? Con Starlink, la popolazione ucraina ora ha accesso alla rete internet satellitare più veloce e stabile. In sostanza, la Russia non può impedire in maniera totale l'accesso al web senza attaccare data center che non si trovano in territorio ucraino.