Guerra Ucraina-Russia, Cremlino: "Trattiamo, delegazione in Bielorussia"

BIELORUSSIA - Guerra Ucraina-Russia, Mosca è pronta a negoziare. E' quanto ha riferito un portavoce del Cremlino dicendo che una delegazione russa è già arrivata in Bielorussia per ''iniziare i colloqui'' con gli ucraini. La delegazione russa, ha spiegato il Cremlino, comprende tra gli altri rappresentanti dei ministeri degli Esteri e della Difesa. Mosca è disponibile a iniziare negoziati con l'Ucraina a Gomel, nel sud della Bielorussia, non lontano dal confine con l'Ucraina, ha poi reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.



I negoziati tra ucraini e i russi "avrebbero potuto svolgersi" a Minsk se Mosca non ci avesse attaccato dalla Bielorussia, ha detto tuttavia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky stamane, aggiungendo che Kiev resta disponibile ai colloqui in altri luoghi dai quali non sono state lanciate aggressioni all'Ucraina.