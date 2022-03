Guerra Ucraina-Russia, combattimenti nel centro di Mariupol

MONDO - Guerra Ucraina-Russia, "a Mariupol, le unità della Repubblica popolare di Donetsk, con il sostegno delle forze armate russe, stanno combattendo contro i nazionalisti nel centro della città".

Ad affermarlo il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, citato dalla Tass. Nella città ucraina assediata di Mariupol "non ci sono né corrente, né gas, né riscaldamento, non c'è vita solo continuo dolore, fuoco e bombardamenti senza fine". Lo denuncia su Twitter il ministero della Difesa di Kiev, scrivendo di "migliaia" di persone uccise "dagli invasori russi", con il "90%" di Mariupol "distrutta dai bombardamenti".

"I russi - si legge - tengono in ostaggio gli abitanti di Mariupol, bloccando i corridoi umanitari". Già ieri il vice sindaco della città, Sergey Orlov, denunciava come l'80-90% degli edifici di Mariupol sia distrutto o danneggiato e come la popolazione, per bere, sia "costretta a sciogliere la neve, a prendere l'acqua dalle pozzanghere o a scaricarla dai termosifoni". Almeno tre esplosioni sono state registrate questa mattina intorno alle 5.30 ora italiana a Leopoli. In un primo momento sembrava fosse stato colpito l'aeroporto ma il sindaco della città Andriy Sadovyi su Telegram ha confermato l'attacco facendo sapere che è stato colpito un edificio vicino allo scalo. "Diversi missili hanno colpito un impianto per la riparazione di velivoli. Il sito è stato distrutto. Le attività erano state sospese in precedenza e quindi al momento non risultano vittime", ha scritto su Facebook Sadovyi.

Un bombardamento russo ha invece colpito il gigantesco mercato di Kharkiv, scatenando una serie di incendi, secondo i funzionari della città dell'Ucraina orientale si legge sulla Cnn. I video mostrano enormi colonne di fumo nero. I servizi di emergenza dicono che 70 persone sono coinvolte negli sforzi per estinguere gli incendi, che si sono diffusi in diverse case vicine. Un soccorritore è morto, ha annunciato il sindaco della città. Il mercato - pubblicizzato come uno dei più grandi del mondo - copre un'area di 300.000 metri quadrati, secondo un tweet del ministero degli Esteri ucraino. Un quartiere della capitale ucraina Kiev è finito nel mirino di un nuovo "bombardamento". Lo denunciano le autorità locali, secondo quanto riporta Ukrinform precisando che si tratta della zona di Podilskyi e che i soccorritori sono al lavoro.