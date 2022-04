Guerra Ucraina, il Pentagono: "Forze Russia via da Kiev e Chernihiv"

MONDO - Le forze russe si sono completamente ritirate dalle aree di Kiev e Chernihiv per "riconsolidarsi in Bielorussia e Russia". E' questa la valutazione del Pentagono, espressa da un alto ufficiale durante un briefing che sottolinea anche che la Russia non è ancora stata in grado di "occupare" Mariupol nonostante abbia completamente isolato la città meridionale. Inoltre, si stima che dall'inizio dell'invasione, il 24 febbraio scorso, i russi abbiano lanciato contro obiettivi in Ucraina oltre 1450 missili.

"Se non aiutiamo l'Ucraina a vincere la guerra, l'Ue e tutti i Paesi che credono nella democrazia falliscono" ha dichiarato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ospite di 'Porta a Porta'. Quelle a Bucha e Irpin sono state "scene scioccanti, ma anche a Kiev ho visto una città vuota", ha sottolineato Metsola, che nei giorni scorsi si è recata in visita nella capitale ucraina. Definendo la guerra "inutile e brutale", la presidente del Parlamento europeo ha parlato dell'incontro avuto con il presidente Volodymyr Zelensky.

"E' un uomo con un grande spirito, coraggio e resilienza - ha affermato - nella riunione di quasi 45 minuti si è dimostrato un leader che non smetterà mai di difendere il suo popolo. Mi ha chiesto assistenza urgente finanziaria e militare e questo prima di vedere le immagini di Bucha e Irpin".