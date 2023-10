E' guerra agli autovelox, distrutto il secondo in provincia

PADOVA - Dopo Cadoneghe un altro autovelox danneggiato in provincia di Padova. E' quello sulla Monselice mare a Tribano .La base in cemento che sorreggeva il palo dell'autovelox è stata abbattuta nella notte e spostata dalla sua sede, probabilmente con l'uso di un trattore. "E' un vero sabotaggio - si sfoga con l'ANSA il sindaco Massimo Cavazzana - è una strada regionale con due rotatorie nelle quali non si superano i 50 all'ora.

A unirle un rettilineo con limite a 70". Ed è in quel rettilineo di 1,5 chilometri che in troppi scambiano la strada per una pista automobilistica. "Un automobilista è stato fotografato - racconta - mentre andava a 147 chilometri l'ora. L'autovelox rileva 80 infrazioni alla velocità al giorno".