VENEZIA - Un guasto alla linea ferroviaria sulla tratta Venezia-Udine crea disagi. Sono stati infatti cancellati o parzialmente cancellati diversi treni che percorrono quella tratta (qui la lista), coinvolta da un guasto intorno alle 3 di questa notte.

Come riporta il sito di Trenitalia, c’è inoltre un “maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti per i treni in viaggio, in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale”.