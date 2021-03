Guasto alla linea elettrica, treno bloccato

VICENZA - Treno per errore provoca un guasto alla linea elettrica: disagi per tutta la notte lungo a linea Venezia-Milano il cui traffico è ripreso in maniera regolare alle 5 di oggi, giovedì.



Il guasto si era verificato mercoledì sera verso le 19,50 alla linea elettrica di alimentazione dei treni.



Nel tratto tra le stazioni di Altavilla e Vicenza, il locomotore di un treno regionale ha danneggiato con il pantografo la linea di contatto. La segnalazione è giunta dai residenti delle vie limitrofe che avevano notato lampi e scoppi lungo la linea ferroviaria.



Bloccato il treno regionale Verona-Venezia, subito dopo il passaggio della passerella pedonale.



Immediato l'intervento dei tecnici di RFI, che hanno messo in corto la linea. I passeggeri sono stati poi aiutati dai vigili del fuoco durante la discesa del treno avvenuto con l’aiuto di una scala.



I passeggeri sono stati poi trasportati in stazione a Vicenza. Ritardi fino a 90 minuti.