Il guardrail si conficca nell’auto: paura per le tre occupanti

VICENZA - L'incidente avrebbe potuto avere gravi conseguenze: è accaduto la notte scorsa in provincia di Vicenza.

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Molinetto a Montecchio Maggiore per un’Audi Q3 infilzata dalla cuspide di un guardrail: tre donne leggermente ferite.



La conducente aveva perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamenti. Il guardrail è penetrato longitudinalmente fino al posto passeggero.

Le donne sono scese autonomamente dall’auto e sono state accompagnate da alcuni conoscenti in pronto soccorso. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno tagliato il guardrail per permettere il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.