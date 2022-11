Guardie giurate al fianco delle forze dell'ordine per la sicurezza del territorio

TREVISO - Ci sono anche gli istituti di vigilanza privata tra i firmatari del nuovo protocollo “Mille occhi sulla città”. Obiettivo potenziare la sicurezza pubblica del territorio attraverso la tempestiva trasmissione di informazioni tra forze dell’ordine ed istituti di vigilanza.



Il documento, è stato sottoscritto oggi, venerdì 11 novembre, presso la Prefettura di Treviso tra i Comuni di Treviso, Castelfranco, Conegliano, Vittorio Veneto, Oderzo, Montebelluna e Mogliano e cinque istituti di vigilanza Axitea, Carniel, Civis, Rangers e Sicuritalia. In campo in tutta la Provincia oltre 70 guardie giurate che ogni notte faranno da sentinelle contro i ladri e segnaleranno eventuali persone o movimenti sospetti alle forze dell’ordine.



Alla firma del protocollo erano presenti anche il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, il Questore Manuel De Bernardin Stadoan, il comandante della fiamme gialle, Francesco De Giacomo, e il comandante dell'Arma, Massimo Ribaudo che ha illustrato i dati relativi ai furti nella Marca. “Treviso risulta al al terzo posto a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza. Dall'inizio del 2022 i furti in casa in provincia di Treviso, denunciati a tutte le forze dell'ordine, hanno subito un netto calo rispetto allo stesso periodo del 2021 (-29,3%) e del 2020 (-11%), anno caratterizzato dal lockdown e dalle limitazioni per la pandemia del Covid 19”. Sempre secondo le statistiche il 30% dei furti denunciati nella Marca si verificano nei mesi di novembre e dicembre.