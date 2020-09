Guardia di Finanza, a Castelfranco arriva il tenente Curtale

CASTELFRANCO - Avvicendamento oggi, venerdì, al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Castelfranco Veneto. Saluta il Capitano Angelo Santori, arriva il Tenente Nicola Curtale.



Il Capitano Angelo Santori, alla guida del Reparto competente per l’area Castellana per due anni, andrà a ricoprire l’incarico di Comandante di Sezione presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna.



Il Tenente Nicola Curtale, ventottenne, originario della Calabria, laureato con il massimo dei voti e la lode, giunge dall a Compagnia di Casalnuovo di Napoli, ove ha retto – primo incarico in servizio - la Sezione Operativa Volante, maturando un’esperienza impegnativa.



Il Capitano Santori ha ringraziato tutti i collaboratori per i brillanti risultati conseguiti dal Reparto sotto la sua guida ed ha augurato al proprio successore ogni fortuna.



Il Tenente Curtale: «Sono onorato dell’incarico assegnato, consapevole delle responsabilità, ed entusiasta di intraprendere questa nuova sfida professionale in un’area del Paese di primario livello economico».



II Comandante Provinciale ha ringraziato il Capitano Santori per l’attività svolta con serietà e dedizione e dato il benvenuto al Tenente Curtale.