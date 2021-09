Guardia di finanza, avvicendamenti tra i comandi territoriali

UDINE - Avvicendamento al vertice del Gruppo Guardia di Finanza di Udine e delle Compagnie della Guardia di Finanza di Cividale del Friuli e di San Giorgio di Nogaro.

Al comando del Gruppo di Udine giunge il Maggiore Giuseppe Antonaci, che subentra al Tenente Colonnello Antonio Fassina, trasferito alla sede di Roma, dove è stato assegnato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza nell’ambito del Ministero dell’Interno.



Il Maggiore Antonaci, 38 anni, laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria, proviene dal Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, presso il quale ha prestato servizio per tre anni. In precedenza ha maturato significative esperienze in diversi settori operativi di competenza del Corpo, presso il Gruppo Pronto Impiego di Napoli e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo. L’Ufficiale, che conosce ampiamente il territorio friulano avendo già guidato le Compagnie di San Giorgio di Nogaro e Cervignano del Friuli, ha anche svolto incarichi di insegnamento presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari e la Scuola di Alta Formazione per il Contrasto al Crimine Organizzato di Caserta.



Il Capitano Claudio Vito ha assunto il Comando della Compagnia di Cividale del Friuli, in sostituzione del Capitano Marianna Lanzilli, destinata al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di Bari, quale Ufficiale addetto. Il Capitano Vito, 30 anni, laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza, proviene dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti Guardia di Finanza dell’Aquila, dove ha comandato una Compagnia Allievi Ispettori ed ha assunto incarichi di docenza a favore dei frequentatori dei corsi. In precedenza, l’Ufficiale aveva ricoperto l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo del Gruppo di Foggia.

A San Giorgio di Nogaro il Capitano Lidia Peca (foto in apertuira), bergamasca di 28 anni, ha assunto il Comando della Compagnia della Guardia di Finanza. In possesso delle lauree in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Giurisprudenza e di un master di primo livello in Criminologia e Studi Giuridici Forensi, al termine del corso di formazione in Accademia, è stata assegnata a Velletri (RM) quale Comandante della Sezione Operativa della locale Compagnia dove, nei tre anni di permanenza, ha svolto attività di servizio nei principali ambiti operativi e istituzionali del Corpo.