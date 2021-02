Guardia Costiera: da Cantiere Vittoria nuove unità 'Sar'

ROVIGO - Da oggi la flotta in dotazione alla Guardia Costiera italiana si arricchisce di due unità di tipo "Sar" (Search and Rescue) CP 300, progettate e costruite dal Cantiere Navale Vittoria di Adria (Rovigo). L'azienda ha consegnato al Corpo delle Capitanerie di Porto le prime due delle cinque moderne imbarcazioni da 10 milioni e 450 mila euro, inaffondabili e auto-raddrizzanti, destinate principalmente allo svolgimento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

"Nonostante la complessità del periodo - afferma Paolo Duò, presidente del Cantiere Navale - tecnici e maestranze sono riusciti a portare avanti il loro lavoro con evidenti risultati. Quelle che affidiamo oggi al Corpo delle Capitanerie di Porto sono delle imbarcazioni moderne e innovative che ci consentono di ampliare un portafoglio costituito da oltre 80 unità Sar realizzate per diversi corpi di Polizia Marittima o Capitanerie del bacino del Mediterraneo, tra cui spiccano circa 65 unità classe 800 in servizio da oltre 20 anni alla stessa Guardia Costiera Italiana".