Il guardaroba di Lady Diana all'asta: il pezzo forte ha un prezzo da capogiro

Si terrà a Los Angeles il 26 Giugno la «Princess Diana's Style & A Royal Collection» organizzata da Julien’s Auction.



All’asta andranno oltre 300 pezzi unici appartenuti all’amata principessa del Galles, tra cui pezzi del suo guardaroba, calici commemorativi delle nozze con l’allora principe Carlo, foto autografate, lettere scritte a mano, bozzetti dell’abito da sposa e persino un completo da sci.



Il pezzo forte dell’asta sarà l'abito floreale, firmato Bellville Sassoon, indossato in diverse occasioni da Lady D. In particolare durante le visite negli ospedali, che gli guadagnò il nome “Caring Dress” . L’abito blu con stampi a fiore ha un valore stimato di almeno 260 mila euro.



Un altro pezzo che potrebbe fruttare centinaia di migliaia di euro è un abito da sera disegnato da Catherine Walker Falcon per un viaggio nel 1986 tra l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, anch'esso stimato fino a oltre 260mila euro su una base d'asta di 44mila.