Guado impossibile, escursionisti chiamano aiuto

UDINE - Due giovani triestini del.2002, un maschio e una femmina, sono stati recuperati nella tarda mattinata di oggi grazie ad una finestra nella perturbazione in corso che ha permesso un volo del secondo velivolo dell'elisoccorso regionale. I giovani erano rimasti bloccati al ricovero Resartico e costretti a passarvi una notte in più dopo aver chiamato il.Nue112 ieri, 2 novembre. Nella chiamata riferivano alla Sores che le acque del Torrente Resartico si erano ingrossate e non era più possibile attraversarlo. Le condizioni di maltempo di ieri non hanno permesso il loro recupero.

Avendo appurato che i due stavano bene, che i familiari erano stati avvisati e che avevano legna per scaldarsi, l'operazione di soccorso è appunto slittata ad oggi. L'elicottero ha imbarcato a Gemona un tecnico di soccorso del Soccorso Alpino mentre le squadre di terra attendevano al di là del torrente (vedi punto segnato sulla mappa e la sua distanza dal ricovero), è riuscito ad atterrare nei pressi del Bivacco e a imbarcare i giovani per riportarli alla loro auto. Allegate immagini e mappa. Disponibile un video orizzontale del torrente ingrossato.