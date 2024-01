Guadagna oltre mille euro a settimana frugando nei rifiuti

Martyn, un uomo di 47 anni proveniente dal Kent, si è trasformato in un imprenditore frugando nei cassonetti, guadagnando oltre mille euro a settimana recuperando oggetti di valore abbandonati da altri. Questa insolita attività, documentata in un video virale, ha attirato l'attenzione sul problema dei rifiuti e sulla potenziale ricchezza nascosta tra di essi. Martyn ha iniziato questa pratica sin da bambino, inizialmente per aiutare la sua famiglia economicamente. Sebbene abbia avuto successo nel suo sforzo, sottolinea che questo lavoro non è adatto a tutti, poiché le entrate dipendono dalla fortuna giornaliera e possono oscillare notevolmente. Nonostante la sua attività redditizia, Martyn critica l'enorme quantità di rifiuti prodotti e sostiene la necessità di una gestione responsabile dei rifiuti. Il suo lavoro unico ha cambiato la percezione comune sui rifiuti, mettendo in luce la bellezza insospettata del riutilizzo e del riciclo.