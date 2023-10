Guadagna oltre 500mila euro mostrando i peli delle sue ascelle sul web

REGNO UNITO - Fenella Fox, l'influencer britannica che ha guadagnato oltre 500mila euro mostrando con fierezza i peli delle sue ascelle, ha aperto una finestra sulla sua vita, rivelando un aspetto oscuro del mondo online. Oltre ai successi finanziari e all'empowerment personale, la giovane britannica ha condiviso le sfide e le minacce che ha affrontato, sollevando questioni cruciali sul lato meno noto delle vite digitali. La storia di Fenella è iniziata sei o sette anni fa quando ha deciso di sfidare gli standard di bellezza femminili, smettendo di depilarsi e condividendo liberamente la sua esperienza body-positive. Il suo profilo, con oltre un milione di seguaci sui social, è diventato un rifugio per coloro che cercano di sfuggire agli stereotipi tradizionali.



Tuttavia, dietro i sorrisi nelle foto e la sua indipendenza finanziaria, Fenella ha rivelato il prezzo delle sue scelte di vita online. Guadagnando circa 9500 euro al mese, l'influencer ha dichiarato di essere stata oggetto di una violenta tempesta di insulti e minacce online, portandola a sviluppare disturbo da stress post-traumatico. La britannica, che lavora anche nel settore dell'intrattenimento per adulti, ha raccontato di essere stata fisicamente accerchiata da uomini che cercavano qualcosa di più di una semplice interazione online. Le minacce di impiccagione e gli episodi di stalking hanno gettato un'ombra su una vita che sembrava al di sopra delle difficoltà.



"Le parole feriscono, ma quando si trasformano in azioni, la situazione diventa intollerabile", ha dichiarato Fenella. La sua storia mette in evidenza i pericoli della visibilità online, evidenziando come l'anonimato possa trasformarsi in una minaccia per la sicurezza personale. L'esperienza di Fenella Fox solleva domande importanti sulla protezione degli individui online e sulla necessità di una riflessione più ampia sulla cultura digitale. Mentre le piattaforme social offrono opportunità di espressione e connessione, il lato oscuro della rete richiede un'attenzione urgente per garantire che la libertà di espressione non si traduca in una violazione dei diritti personali e della sicurezza. La storia di Fenella è un richiamo a una conversazione più ampia sulla responsabilità digitale e sulla protezione delle persone vulnerabili nel mondo virtuale.