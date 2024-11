Guadagna mille euro al mese pubblicando su TikTok i video della sua cagnetta vestita da umano

INGHILTERRA - Una cagnolina di razza cane corso di nome Mist guadagna circa mille dollari al mese grazie alla sua popolarità su TikTok, ottenuta attraverso video e foto in cui appare in travestimenti e situazioni esilaranti. Il suo proprietario, Calumn Barber, giardiniere di Coventry, ha iniziato a pubblicare per divertimento immagini della sua fedele compagnia, che grazie alla sua pazienza e alla posa impassibile ha conquistato il pubblico del social. Mist appare in diverse ambientazioni, dalle escursioni in quad ai panni di un rapper, raccogliendo visualizzazioni e qualche sponsorizzazione.



Tutti i guadagni di Mist, come conferma Calumn ai media britannici, vengono destinati interamente al suo benessere, per cibo, cura veterinarie e altri bisogni. "Ogni volta che pubblichiamo un video le compro una bistecca da 18 dollari", racconta Barber, aggiungendo che la cagnolina "adora" questi premi e che li merita per il successo raggiunto. Esclusi i costi correnti, il resto dei profitti viene messo da parte in un fondo riservato a eventuali necessità future di Mist; in caso non ne avesse bisogno, Calumn ha previsto di devolvere il denaro in beneficenza a un'associazione per la tutela degli animali domestici.