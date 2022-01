Guadagna 60mila dollari a settimana vendendo peti in barattolo, finisce in ospedale per eccesso di gas

USA - Stephanie Matto, influencer americana diventata famosa per il commercio di peti in barattolo, è finita nei giorni scorsi in ospedale con un mal di stomaco fulminante. La diagnosi è stata precisa: eccesso di gas nello stomaco. Un colpo duro per la ragazza che aveva fatto dei peti la sua ricchezza e che ora si trova costretta a cambiare drasticamente dieta.

Stephanie in un’intervista a un tabloid inglese aveva dichiarato di guadagnare circa 60.000 dollari a settimana vendendo le sue flatulenze sigillate in barattoli di vetro. Si era costruita un impero, ma dopo anni di dieta basata sul rigonfiamento dell’intestino, si vede obbligata a concludere il suo business. Sui social la ragazza era una vera influencer e ora dovrà trovare un modo nuovo per catturare l’interesse dei suoi follower.

