Guadagna 1,6 milioni in borsa e li divide con i suoi 400 dipendenti

"Ho guadagnato 1,6 milioni in Borsa. Dividiamo i soldi con tutti i dipendenti". Larry Connor è il fondatore del Connor Group, colosso immobiliare dell'Ohio. La società dà lavoro a circa 400 persone. E tutte, come ha comunicato il boss, nell'emergenza coronavirus riceveranno un bonus a sorpresa che oscilla tra i 2000 e i 9000 dollari a testa.

"Sono momenti difficili, ma la risposta del nostro personale è stata assolutamente eroica", ha detto Connor in una nota, come riferisce la Cnn. "Il nostro motto numero 1 è 'fai la cosa giusta'. Quindi, quando penso a come ho guadagnato questi soldi e faccio il paragone con quello che i nostri associati fanno ogni giorno, pagare il bonus è la cosa giusta da fare", ha aggiunto.

I bonus, in particolare, saranno destinati ai dipendenti che percepiscono gli stipendi medio-bassi. Chi guadagna oltre 150mila dollari l'anno, quindi, non riceverà denaro. L'intervento del Connor Group non si esaurisce qui: l'azienda si farà carico di eventuali spese impreviste che le famiglie dovranno affrontare per i minori e offrirà ai propri dipendenti la possibilità di ricevere in anticipo quote dei prossimi stipendi per far fronte all'emergenza.