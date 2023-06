Gruppo di sedicenni va in spiaggia per mangiare la pizza e vengono aggrediti da dei coetanei

LIGNANO - Un gruppo di giovani stranieri è stato arrestato dopo aver aggredito un'allegra compagnia di ragazzi sedicenni e aver cercato di sottrarre loro le pizze.



L'incidente si è verificato venerdì sera a Lignano, mentre i giovani di Pordenone stavano dirigendosi verso la spiaggia per gustarsi la loro pizza. All'improvviso, si sono visti avvicinare da un gruppo di coetanei stranieri, determinati a impadronirsi delle loro gustose prelibatezze. È scaturita una violenta colluttazione, durante la quale uno dei giovani di Pordenone è rimasto ferito a seguito dell'uso di un coltello.



Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri della compagnia di Latisana, gli aggressori sono stati prontamente fermati e arrestati. Il giovane di Pordenone è stato immediatamente soccorso e ha ricevuto le cure necessarie presso il Pronto Soccorso, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Inoltre, durante la perquisizione dei fermati, sono stati rinvenuti dei bancomat rubati provenienti da auto parcheggiate a Lignano nei giorni precedenti.