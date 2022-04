Gruppo di imprenditori dell'opitergino si incontra alle 7 del mattino ogni giovedì: "Così si sviluppa l'economia"

GORGO AL MONTICANO - Un centinaio di professionisti si incontrano di buon mattino e si scambiano le referenze uno con l’altro. Tutti professionisti della zona che intrecciano relazioni di lavoro poco prima di iniziare la propria attività quotidiana: l’obiettivo è farsi conoscere per rilanciare, nel lungo periodo, l’economia locale.

Qualche giorno fa, al canonico orario delle 7:00 del mattino e per circa un paio d’ore, a Villa Revedin di Gorgo è andata in scena la giornata inaugurale del gruppo di lavoro “BNI Opera” formato da una nutrita squadra di professionisti, imprenditori e artigiani del territorio opitergino-mottense. L’idea è stata proposta dal gruppo internazionale Bni.

La coordinatrice del gruppo Michela Amadio, durante l’evento, ha spiegato la filosofia degli incontri, finalizzato a relazioni professionali basate sulla fiducia reciproca. «Alla base di queste interazioni - spiega Amadio - c’è il dare, consapevoli del fatto che chi è generoso vive nell’abbondanza, e se tutti partiamo da questo presupposto, di dare per primi, ci sarà sempre qualcosa per noi». L’inaugurazione, che ha visto la presenza di oltre 100 professionisti, imprenditori, artigiani, associazioni e autorità del territorio, tra cui il sindaco di Oderzo Maria Scardellato, è stato un momento di presentazione ma anche di scambio di relazioni.

«L’obiettivo - ha illustrato il presidente del capitolo opitergino-mottense, Roberto Ongaro - ,è di valorizzare e riunire le eccellenze del territorio per sfatare il detto che nessuno è profeta in patria». Nel suo saluto, la sindaca di Oderzo Maria Scardellato ha detto: «L'incontro valorizza l’importanza di strumenti di aggregazione professionale basati su etica e fiducia reciproca. Ho diretta conoscenza di BNI grazie alla partecipazione pluriennale di mio figlio ad un capitolo negli Stati Uniti».

Giuliano Rorato, uno dei membri fondatori, ha raccontato anche la nascita del nome Opera: «Un omaggio non solo all’evento dell’Opera in Piazza di Oderzo, ma anche all'operosità che contraddistingue il Veneto, attivo, dotato di perseveranza e tenacia». Alessandro Marcuz, anch’egli membro del capitolo, ha evidenziato: «A volte dire grazie costa fatica perché manca l’abitudine a farlo, mentre qui ci si abitua e il riconoscimento diventa il carburante che dà energia a noi e a chi ci circonda». Lo scambio di referenze all’interno del gruppo, come spiegano i promotori, non sottende a nessun pagamento. La filosofia dell’iniziativa infatti prevede che i presenti “ci mettano la faccia”, dando le referenze dell’altro con fiducia, sapendo che qualcun altro della squadra farà lo stesso per lui, in una logica di scambio reciproco di opportunità. Le riunioni sono con cadenza settimanale ogni giovedì dalle 7:15 alle 9:00 di mattino, presso l’hotel Primhotel di Oderzo.