Gru finisce sulle case

PORDENONE - Momenti di paura lunedì mattina alle 9.30, in via Planton a Pordenone. Il camion gru di una impresa edile che sta costruendo un complesso residenziale, si è ribaltato per cause in corso di accertamento.

Il braccio è finito contro due abitazioni. I danni sono ingenti ma fortunatamente non ci sono stati feriti: le cause sono al vaglio degli inquirenti che nel frattempo sono accorsi sul luogo.



Le operazioni di messa in sicurezza della gru da parte dei Vigili del fuoco si sono concluse nel tardo pomeriggio.

Nelle scorse ore, sotto la supervisione dei Pompieri, infatti gli operai di una ditta specializzata hanno provveduto allo smontaggio delle parti potenzialmente pericolanti.