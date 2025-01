Grosso incendio in un’azienda ittica: impegnati 35 vigili del fuoco provenienti da otto diversi distaccamenti

ROVIGO - Un incendio ha devastato ieri pomeriggio un’azienda di lavorazione e confezionamento di prodotti ittici ad Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Il rogo è divampato intorno alle 15:00 e, all'arrivo dei soccorsi, aveva già coinvolto gran parte del capannone, causando una colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in atto un'importante operazione di spegnimento, supportati da squadre provenienti da Adria, Rovigo, Castelmassa, Codigoro, Ferrara, Piove di Sacco, Venezia e Verona. In totale, 35 operatori, con quattro autopompe, sette autobotti, due autoscale e due carri schiuma, sono riusciti a contenere l’incendio. Nel frattempo, l'intera azienda, che si estende su una superficie di oltre 10.000 mq, è stata evacuata.



Seppur gran parte dell'area produttiva, circa 7.000 mq, sia stata danneggiata dalle fiamme, le squadre di soccorso sono riuscite a mettere in salvo la parte amministrativa e uno dei magazzini contenenti prodotti finiti. Durante le operazioni, un ulteriore magazzino è stato coinvolto dal rogo: la parete perimetrale ha ceduto e, nel crollare, ha colpito dei serbatoi contenenti azoto, anidride carbonica e olio per le lavorazioni. A ora, l'incendio è stato circoscritto, ma alcuni focolai sono ancora attivi all’interno del corpo centrale dell’edificio. Le operazioni di bonifica proseguiranno anche oggi, con l’obiettivo di spegnere i restanti focolai attraverso la rimozione delle macerie. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.