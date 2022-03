Grosso incendio sul Massiccio del Grappa. In fiamme i boschi di Borso

BORSO DEL GRAPPA – Il sindaco di Borso del Grappa ha reso noto che nei boschi del suo territorio comunale sta divampando un incendio particolarmente complesso da domare. Si prevede che le squadre all’opera sul posto saranno impegnate tutta la notte e che domani all’alba giungano in aiuto anche gli elicotteri, per spegnere il rogo.



La situazione è tale per cui le vie di accesso alla zona sono state chiuse e il sindaco Flavio Dall'Agnol temendo che qualcuno si avventuri inconsapevole del pericolo ha diramato un alt anche al volo libero. “Attenzione! Causa incendio boschivo in zona Val Rossa - Campocroce di Borso del Grappa domani domenica 20 marzo e fino a cessata emergenza è sospesa ogni attività di volo libero in tutto il territorio comunale”: ha scritto nei social il primo cittadino, dando poi ulteriori dettagli.



“Il Dipartimento incendi boschivi della Regione Veneto che coordina le operazioni ha richiesto l'impiego di elicotteri che dalle ore 07,00 del mattino inizieranno le operazioni di spegnimento. Vani sono stati i tentativi che dal tardo pomeriggio di oggi hanno visto diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile della pedemontana del Grappa, impegnate a domare l'incendio”.



Notizia in aggiornamento...