Grosso incendio sterpaglie in zona industriale

UDINE - alle ore 21 circa due squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Codroipo (UD), supportate dall’autobotte giunta dalla sede centrale di Udine, stanno operando per spegnere un incendio di vegetazione nei pressi della zona industriale di Codroipo (UD).



I Vigili del fuoco sono riusciti a bloccare le fiamme prima che raggiungessero la zona industriale. L’incendio è stato circoscritto in breve tempo le fiamme sono sotto controllo e al momento sono in atto le operazioni di minuto spegnimento e la bonifica dell’area incendiata.