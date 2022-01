UDINE - Grosso incendio in una casa disabitata, a Rivis di Sedegliano, in via Nazionale.

Sul posto operano dodici mezzi dei Vigili del Fuoco, 9 giunti da Udine e 3 da Pordenone tra cui i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli e di Codroipo.



Sul posto anche il sindaco di Sedegliano. La strada è stata chiusa al traffico. Le cause del rogo sarebbero accidentali.