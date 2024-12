Grosso coltello da cucina contro i carabinieri, arrestato

VENEZIA - Minaccia prima i vicini e poi i Carabinieri con un grosso coltello da cucina: arrestato per violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per porto abusivo di armi. Il protagonista dell'episodio, risalente a sabato scorso, è un uomo di 33 anni residente a Cavallino-Treporti (Venezia).

Alcuni residenti del posto avevano lanciato l'allarme all'Arma per una presunta lite violenta in corso tra dirimpettai. Una volta giunti sul posto, i militari hanno raccolto una prima testimonianza da parte dei cittadini che avevano segnalato l'episodio, ed è in quel momento che il 33enne si è avvicinato brandendo un grosso coltello da cucina, minacciando i presenti, compresi gli uomini in divisa. I militari, una volta convinto il 33enne a gettare l'arma, sono riusciti a neutralizzarlo e a stringergli le manette ai polsi. Dopo la convalida dell'arresto, l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per lui anche una segnalazione alla prefettura, poiché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.