Grigliata in giardino, denunciati militari della base di Aviano

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Denunciati perché fanno il barbecue insieme in giardino: nei guai alcuni militari della Base Usaf di Aviano (Pordenone).



Sono stati accusati della non ottemperanza al Decreto sul Coronavirus. Stavano cucinando con il barbecue a Fontanafredda, dove alloggiano. L'episodio è accaduto poco prima delle 22 di ieri sera.



Sul posto stava transitando i Carabinieri della Compagnia di Sacile che si sono accorti di un capannello di gente che si stava disperdendo.



La pattuglia dell'Arma ha identificato e denunciato tre militari americani, tra i 21 e i 22 anni, che non avevano mantenuto la distanza di sicurezza. Senza peraltro fornire spiegazioni riguardo all'assembramento.