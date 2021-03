Grigliata in casa, scattano i controlli: sei denunce

SACILE (PORDENONE) - Sabato sera i Carabinieri di Sacile si sono presentati presso un’abitazione privata dove era stata segnalata una festa.



Al loro arrivo in Strada Canevon, c’erano numerose auto parcheggiate nel cortile dell’abitazione ed il via via di ragazzi evidentemente aveva attirato l’attenzione di qualcuno che ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell’ordine.



Sul posto i militari hanno rilevato che oltre alle persone appartenenti al nucleo familiare che aveva organizzato l’evento, erano presenti altri sei giovani, tra i 20 e 22 anni, residenti a Caneva e Sacile che all’arrivo dei carabinieri avevano tentato di nascondersi.



Era in atto una festa con tanto di barbeque e musica a cui probabilmente avevano preso parte anche altre persone che già si erano allontanate.



Sono state contestate ai 6 giovani le violazioni per gli ingiustificati spostamenti e, per tre di loro, aumentate per l’utilizzo ingiustificato del veicolo.



Sanzione raddoppiata, per uno di loro, perché era già stato sorpreso a non rispettare la normativa anti-covid.