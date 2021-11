Grida dal muro del bagno: i pompieri sfondano la parete e trovano un uomo nudo vivo

USA - Ha dell’incredibile la storia che arriva da New York, eppure a raccontarla su Facebook sono stati i Vigili del Fuoco, a cui mai era capitata una cosa così assurda. Lo scorso 5 novembre al Landmark Theatre di Syracuse, nello stato di New York, qualcuno ha sentito gridare e battere da dentro un muro del bagno. Così sono stati allertati i pompieri che, con la telecamera a fibra ottica, hanno visto che all’interno della muratura si trovava un uomo completamente nudo, che ovviamente chiedeva aiuto.

I Vigili del fuoco non hanno potuto far altro che abbattere la muratura, stando attenti a non fare del male all’uomo incastrato dentro e a non infierire sulla stabilità dell’edificio. Quando è stato liberato, l’uomo è stato portato in ospedale in condizioni non ottime. Pare che fosse stato dentro il muro per tre giorni, e ancora non è chiaro come ci possa essere finito. Su Facebook i pompieri hanno pubblicato le foto dell’incredibile salvataggio.

