Greta e il tweet record, il campione di kickboxing va al tappeto

SVEZIA - Greta Thunberg mette al tappeto il campione di kickboxing con un tweet che colleziona decine di milioni di visualizzazioni e oltre 1 milione di like. Andrew Tate, ex kickboxer con un palmares di rilievo, ha provocato con un tweet l'attivista. "Ciao Greta Thunberg. Ho 33 auto", ha scritto Tate descrivendo le qualità della sua Bugatti e delle sue due Ferrari 812. "E questo è solo l'inizio. Per favore, dammi un indirizzo email così posso mandarti una lista completa della mie auto da collezione con le rispettive emissioni enormi". La risposta di Greta è stata un colpo da ko: "Sì, per favore illuminami. Mandami un'email a smalldickenergy@getalife.com". L'indirizzo contiene un riferimento alle dimensioni dell'organo maschile e un invito esplicito: "Fatti una vita".