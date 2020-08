Greta Thunberg annuncia: "Torno a scuola"

Greta torna a scuola. La giovane attivista svedese per il clima ha annunciato il ritorno sui banchi. "Il mio anno sabbatico si è concluso, ed è così bello essere di nuovo a scuola!", ha twittato Greta, 17 anni, che si è immortalata sorridente mentre in bicicletta e con lo zaino sulle spalle. Greta ha avuto anche un pensiero per i suoi 'colleghi' studenti indiani sempre via tweet: "È profondamente ingiusto che agli studenti indiani venga chiesto di sostenere gli esami nazionali durante la pandemia Covid-19, mentre milioni di persone sono state colpite anche dalle inondazioni estreme". Greta nell'estate 2018 ha iniziato una protesta di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro il riscaldamento globale. La sua iniziativa di 'sciopero' scolastico ogni venerdì ha ispirato il movimento globale Fridays for Future.