Green pass, Zaia: "I gestori sono lì per fare pesce alla griglia e bistecche, non i poliziotti"

VENETO - "Penso che in questa fase non debba diventare una guerra di religione, la situazione va gestita con buonsenso sia dagli avventori che dai gestori che dalle forze di Polizia. Non può diventare una caccia estrema". Lo afferma il Presidente del Veneto Luca Zaia, precisando peraltro che "è inquietante" la moda tra i giovani di non dire di essere positivi pur di non rientrare dalle vacanze.

Per il Governatore "ci vuole un periodo di assestamento. Non voglio portare avanti le tesi di nessuno perchè abbiamo tanti casi di vaccinati che non riescono ad avere il green pass: se tu applichi una legge - chiarisce - lo devi fare sapendo che tutti possano essere nelle condizioni di poter dimostrare la loro condotta legale rispetto a quello che viene chiesto".

Inoltre, per Zaia, "non si può scaricare sui gestori il controllo totale. In teoria il Green Pass non è un documento di identificazione. I gestori - conclude - sono lì per fare pesce alla griglia e bistecche non i poliziotti".