Green pass, trasporto pubblico, controlli a campione

TRIESTE – Controlli a campione per quanto riguarda il Green Pass dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale.



Su 1300 autisti impiegati in tutto il Friuli Venezia Giulia, circa il 15% del totale, tra i 120 e i 150 autisti, risultano non vaccinati o non disposti a presentare il certificato vaccinale.

I dati sono relativi a una stima preventiva. In questi giorni dunque dovrebbero scattare i controllo.