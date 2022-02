Green pass: No vax contestano in città, chiusa la Posta centrale

TRIESTE - La Posta centrale è stata chiusa martedì pomeriggio dopo che una quarantina di aderenti ai No vax hanno protestato perché non è stato loro consentito di spedire raccomandate in quanto non in possesso del Green pass, come stabilito dalla normativa entrata in vigore.

All'ingresso dell'edificio non c'è un controllo, dunque i No vax sono entrati e solo una volta giunti allo sportello, è stato loro chiesto il certificato verde e, non potendolo esibire, è stato impedito l'utilizzo del servizio postale. I simpatizzanti hanno allora chiesto di parlare con il direttore il quale, per evitare confusione più grave, ha chiuso gli uffici".

Secondo quanto si è appreso, i contestatari non avrebbero ostacolato gli altri utenti dall'utilizzare i servizi postali. Tuttavia, vista la situazione confusa, il direttore ha deciso la chiusura degli uffici e gli agenti di polizia, che sono intervenuti, hanno identificato tutti i simpatizzanti No vax all'interno dell'ufficio. La polizia valuterà se contestare loro il reato di interruzione di pubblico servizio. Sembra invece sicuro che saranno denunciati per manifestazione non autorizzata in quanto, usciti dalla Posta, si sono incamminati in direzione di un altro ufficio postale scandendo slogan. Nella zona di via Giulia, avrebbero vanamente tentato di entrare.