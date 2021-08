Green pass, controlli in un'ottantina di locali pubblici

PORDENONE - Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo del territorio, disposti e coordinati dalla Questura di Pordenone, da venerdì 6 agosto, giorno di entrata in vigore del “green pass”, sono proseguite le attività concernenti il contenimento della pandemia.

Infatti, oltre alle ordinarie attività d’istituto, sono stati disposti, con apposita ordinanza, servizi diretti da un Funzionario della Questura, cui hanno partecipato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, servizi aventi tra gli obiettivi anche quello del rispetto della normativa sul “green pass”, servizi individuati sulla fascia pomeridiana e serale.



Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 agosto, sono stati controllati 77 tra bar, ristoranti e sale slot, con identificazione all’interno di 102 avventori, tutti regolarmente in possesso della certificazione.

Analoghe attività di controllo sono state disimpegnate anche sul territorio della provincia.

I controlli, recependo le indicazioni emerse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.P.O.S.P.), proseguiranno anche nelle prossime settimane, così come pianificati nel corso dei Tavoli Tecnici svoltisi in Questura a Pordenone, all’interno della più ampia predisposizione dei servizi in occasione della festività del “Ferragosto”.