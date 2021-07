Green pass: 14 denunce per proteste in piazza a Verona

VERONA - La Digos della Questura di Verona ha denunciato e sanzionato 14 persone che sabato scorso hanno partecipato ad una manifestazione non autorizzata contro il Green Pass.

Nei loro confronti verrà comminata la sanzione amministrativa per il mancato rispetto della normativa anti-Covid; multe che per alcuni rischiano di essere salate vista la recidiva dei trasgressori. In accordo con la Procura scaligera le 14 persone identificate dalla Digos dovranno rispondere penalmente anche per aver partecipato alla manifestazione non autorizzata, oltreché sediziosa.

La Questura di Verona evidenzia che "alcuni di loro sono ampiamente noti a per la loro militanza in formazioni che da più di un anno si sono distinte in manifestazioni contro i provvedimenti governativi; altri sono cittadini sconosciuti politicamente ma che hanno deciso di prendere parte alla manifestazione illegale lo scorso 24 luglio". Sabato scorso circa duemila manifestanti, erano sfilati in corteo, senza autorizzazione, ,al grido di "libertà" , da piazza Bra a piazza dei Signori, per poi tornare nuovamente davanti al municipio, per protestare contro il Green Pass