Grecia, nuovi incendi in tutto il Paese: fiamme minacciano Atene

Nuovi incendi sono scoppiati nelle località turistiche in Grecia, oltre che vicino ad Atene. La situazione è particolarmente grave nel Nord Est del Paese. Nella capitale greca le autorità hanno ordinato l'evacuazione di Gennimata e Kanala, due quartieri di Ano Liosia, località che fa parte dell'agglomerato urbano nordoccidentale di Atene. Lo riporta il sito Ekathimerini, precisando che nel vicino comune di Fyli le fiamme hanno già colpito diversi edifici. Le autorità hanno inoltre ordinato la chiusura della principale discarica della capitale, a Fyli, fino a nuovo avviso.



Nei dintorni del porto di Alecandroupolis i residenti hanno cercato di spegnere le fiamme per salvare le loro case. Colpite dagli incendi anche le isole di Euboea, Kythinos, Itaca e Cefalonia e vicino al porto di Kavala. Ad Aspropyrogos, a 15 chilometri da Atene, sono stati dispiegati elicotteri e macchine dei pompieri.



Nella zona non c'è vegetazione ma cumuli di immondizia e discariche che hanno preso fuoco. Colonne di fumo possono essere viste dal centro di Atene. L'incendio più esteso ha colpito il Parco Dadia al confine con la Turchia, dove i forti impediscono lo spegnimento delle fiamme. Un migrante è morto soffocato dal fumo. Il parco è usato come punto di sosta dai migranti che dalla Turchia cercano di raggiungere la Grecia. Da domenica brucia la regione della Beozia, a ovest di Atene. Ieri un pastore è morto mentre cercava di salvare i suoi pascoli.