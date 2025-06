Grecia in fiamme: evacuazioni sulla costa di Atene

GRECIA - Un vasto incendio boschivo ha devastato le località balneari di Palaia Fokaia e Thymari, a circa 50 chilometri da Atene, costringendo all’evacuazione di cinque villaggi e mettendo in pericolo una delle aree più frequentate da turisti e residenti. Le fiamme, alimentate da venti forti e temperature tra i 35 e i 40 gradi, hanno distrutto abitazioni, campi e uliveti, mentre una densa nube di fumo ha avvolto le spiagge del Golfo Saronico.



Circa 130 vigili del fuoco, volontari, una decina di aerei ed elicotteri e due unità della guardia costiera sono stati mobilitati per contenere il fronte, reso difficile dai venti a sei gradi sulla scala Beaufort. Il rogo, divampato intorno alle 12:30 ora locale, si è rapidamente intensificato, portando al blocco della principale arteria costiera che collega Atene a Capo Sunio.



Secondo le autorità, almeno 50 persone sono state evacuate, tra cui numerosi bambini. Strutture di accoglienza sono state aperte per ospitare gli sfollati, mentre il comune di Saronicco è in stato di massima allerta. Le cause dell’incendio sarebbero riconducibili a una scintilla da un cavo elettrico difettoso, secondo quanto riferito dai residenti.



La Grecia si conferma particolarmente vulnerabile agli incendi estivi, aggravati da siccità e temperature elevate. In queste ore, l’indice di rischio incendi resta “molto alto” in Attica e nelle isole dell’Egeo settentrionale. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 45 incendi in tutto il Paese. Situazione critica anche sull’isola di Chios, dove un altro vasto incendio ha già bruciato oltre 4.000 ettari di territorio, portando alla dichiarazione dello stato d’emergenza e all’evacuazione di intere comunità.