Riapre il Giardino Astego di Pieve del Grappa

PIEVE DEL GRAPPA - Con la primavera arrivano finalmente le riaperture delle “strutture verdi” gestite da Veneto Agricoltura. Accanto al Bosco Nordio di Chioggia e al Giardino Botanico Alpino del Cansiglio, apriranno al pubblico i cancelli del Giardino Vegetazionale Astego in comune di Pieve del Grappa.



Tutte le domeniche e nelle giornate festive, da qui a settembre, sarà possibile visitare con una guida questi straordinari gioielli della natura e partecipare alle tante iniziative proposte dagli animatori, quali laboratori per bambini, passeggiate, lezioni nella natura, dibattiti, ecc.



Al Giardino Vegetazionale Astego per tutto il mese in corso alle 10:30 di ogni domenica (ma anche nella giornata di Pasquetta), appuntamento con una nuova iniziativa denominata "Dialoghi di aprile" che prevede una visita guidata in compagnia di un ospite. Domenica 10 aprile, per esempio, il famoso entomologo Paolo Fontana, grande esperto del mondo delle api, intratterrà i visitatori sul tema "Biodiversità a sei zampe". Alle 15 invece è previsto un laboratorio per bambini dedicato alla costruzione di un albergo per gli insetti. Il Giardino resterà aperto dalle ore 10:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni: www.salvatica.it.



Ricordiamo che il Giardino Vegetazionale Astego, sorto nel 2003 come vivaio di acclimatazione per piante da rimboschimento, nel corso degli anni è stato trasformato in uno straordinario giardino didattico. Infatti, grazie alla sua originale conformazione a gradoni, la struttura gestita da Veneto Agricoltura presenta i vari “ambienti” riscontrabili dalla cima del Monte Grappa alle pianure sottostanti, con la presenza della relativa flora e formazioni forestali.