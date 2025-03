Grave infortunio in cantiere: operaio precipita da quattro metri

BOLZANO - Un operaio è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri mentre lavorava in un cantiere del capoluogo. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino durante i lavori per la nuova ala dell’ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 7:30.



Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe scivolato mentre svolgeva la sua attività. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, l’ambulanza della Croce Bianca, un’auto medica, i Vigili del Fuoco e la Polizia, che ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.