Grave incidente tra due auto: donna perde la vita

Un grave incidente stradale è costato la vita a una donna di 60 anni a Tresigallo, nel cuore del Ferrarese. Il dramma si è consumato ieri in seguito a uno scontro tra l’auto della vittima e un’altra vettura.



Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe immessa da via del Lavoro in via del Mare proprio mentre sopraggiungeva l’altro veicolo.



Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.