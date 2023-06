Grave incidente sul lavoro, 36enne rischia parziale amputazione della mano

TRENTO - Un uomo di 36 anni è stato trasferito d'urgenza in ospedale a Verona a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in impianto di Lavis, in Trentino. L'uomo, dalle prime informazioni, avrebbe subito una grave lesione della mano, con possibile amputazione parziale. Sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino emergenza, con l'automatica e un'ambulanza, le forze dell'ordine e il personale dell'Uopsal. Gli approfondimenti per comprendere la dinamica dell'incidente sono ancora in corso. (ANSA)