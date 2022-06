Grave incidente in via Pradal a Vittorio Veneto: in prognosi riservata un 59enne

VITTORIO VENETO - Alle ore 12,50 circa in via Pradal nel comune di Vittorio Veneto, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture.

Il conducente di una Smart, un uomo di 59 anni, proveniente da Fadalto, che procedeva verso Vittorio Veneto, per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro una Jeep Renegade proveniente dalla direzione opposta, l'auto era guidata da una 27enne e con lei viaggiava una donna di 34 anni: entrambe sono rimaste illese.



A seguito del violento impatto la Smart si è capovolta e il conducente una volta soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in elisoccorso al nosocomio di Treviso dove si trova ora in prognosi riservata. Sul posto i Carabinieri Vittorio Veneto che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell'incidente.

