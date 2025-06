Grave incidente nella notte: motocicletta si schianta contro un muro, due feriti

VICENZA - Stanotte intorno all’01:00, un grave incidente stradale è avvenuto in Via Selva a Nogarole Vicentino. Due giovani a bordo di una moto, di cui uno minorenne, sono finiti contro un muro. Il conducente ha riportato ferite gravi.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Arzignano con un autopompa serbatoio e un modulo antincendio su pickup, con cinque operatori. Insieme al personale sanitario del SUEM, hanno recuperato i due feriti, scaraventati in un campo adiacente, e messo in sicurezza l’area. Le operazioni sono durate circa un’ora.



Sono arrivate anche due autoambulanze e i carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.