Grave incidente in mattinata: Tir e furgone coinvolti

CAORLE (VENEZIA) - Questa mattina, mercoledì 8 novembre, poco dopo le 7, un incidente lungo la strada metropolitana 42 tra La Salute di Livenza e Ponte Capitello di Eraclea, a San Giorgio di Livenza. L'incidente ha coinvolto un Tir e un furgone Fiat Scudo, e le cause e le responsabilità sono attualmente oggetto di indagine da parte dei Carabinieri di Caorle, intervenuti sul posto.



Secondo una prima sommaria ricostruzione, uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta, provocando una collisione con l'altro veicolo in arrivo. Il Fiat Scudo è rimasto gravemente danneggiato, perdendo persino una ruota, mentre il Tir ha finito la sua corsa contro uno dei platani che costeggiano la strada jesolana.

L'allarme è stato immediato e il 118 ha inviato sul posto i sanitari del Suem, insieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri. La strada metropolitana è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Almeno due persone sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale, come segnala il Gazzettino.