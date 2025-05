Gratta e Vinci da record a Trichiana: vinti 2 milioni di euro al bar Al Bivio

Venerdì mattina, a Trichiana, la routine del bar tabaccheria Al Bivio è stata sconvolta da un evento che resterà nella memoria di tutti: una cliente ha acquistato un Gratta e Vinci della serie “TuttoperTutto”, ha grattato il biglietto direttamente al bancone e ha scoperto di aver vinto 2 milioni di euro, il premio massimo in palio.



La notizia si è diffusa in poche ore, trasformando il locale in un punto di ritrovo per curiosi e clienti increduli. Martina Colferai, la titolare, racconta ancora emozionata alla stampa locale: “Quando ho visto la scritta ‘due milioni’, non ci credevo. Ho convalidato il biglietto e la macchina ci ha detto di rivolgerci in banca: era davvero una vincita eccezionale”.



L’identità della vincitrice resta segreta, ma una cosa è certa: secondo la barista, quei soldi sono arrivati a una persona che ne aveva davvero bisogno. “Non posso dire chi è, ma fidatevi: la fortuna ha premiato chi aveva bisogno di una svolta”.



Il biglietto fortunato, con il numero 45 nella seconda colonna, è uno dei soli tre premi da 2 milioni tra oltre 24 milioni di tagliandi stampati: una probabilità su oltre otto milioni. Sui social, la titolare ha condiviso la foto del biglietto e un messaggio di congratulazioni: “La Dea bendata è passata per Trichiana!”.



Nel piccolo paese si festeggia e si sogna: la fortuna, questa volta, ha davvero cambiato una vita.